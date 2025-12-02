В Петербурге началось праздничное оформление улиц к Новому году

В Санкт-Петербурге стартовала установка новогодних хвойных украшений в уличные вазоны.

Как сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, пушистые елочки размещают на площадях и в других местах с хорошей видимостью. До этого в вазонах в течение лета и осени находились различные декоративные растения и злаки.

Специалисты убрали отцветшие бутоны с наступлением холодов и заменили их ароматными хвойными деревьями. Зеленые композиции уже можно увидеть на нескольких центральных проспектах и площадях мегаполиса.

Украшения появились на Невском, Каменноостровском и Ленинском проспектах, а также на площади Восстания. Новогодние елочки также установлены у Нарвских ворот и на Шпалерной улице.

Материал для декора заготавливают садово-парковые предприятия в ходе плановых работ. Еловые лапки собирают при расчистке лесных дорог, просек и линий электропередачи.

Параллельно в городе началось включение праздничного освещения на главных улицах. Вечером второго декабря на Невском проспекте была зажжена постоянная новогодняя подсветка.