Профсоюз СПбГУП пожаловался Александру Бастрыкину на действия судьи

Первичная профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов направила обращение председателю Следственного комитета.

В заявлении содержится просьба проверить действия судьи арбитражного суда. В документе утверждается, что судьей был вынесен заведомо неправосудный акт, который привел к тяжким последствиям. В частности, профсоюз считает неправомерным отстранение от должности ректора учебного заведения Александра Запесоцкого.

По мнению заявителей, это решение было принято без учета позиции учредителя вуза — Федерации независимых профсоюзов России. Ранее, в сентябре 2025 года, арбитражный суд наложил арест на имущество университета по иску Генеральной прокуратуры.

Под арест попали восемь объектов, включая учебный корпус на улице Фучика, общежитие и здания гимназии в поселке Ольгино.

Отметим, что Балтийская коллегия адвокатов защищает интересы профсоюза Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов в судебном разбирательстве, инициированном генеральной прокуратурой. В рамках этого спора прокуратура требует вернуть университетский корпус, общежитие и другие здания от Федерации независимых профсоюзов России.

Ранее президент коллегии Юрий Новолодский поделился своими размышлениями по поводу судебного процесса.