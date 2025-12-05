Пятница, 5 декабря 2025
$77.96 €90.59 ¥10.98
3.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Лось погиб под колесами поезда на перегоне под Петербургом

Даниил Александров
Фото: abn.agency

На железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге поезд сбил лося. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не смог.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть транспортной полиции около шести часов утра пятого декабря.

Специалисты установили, что животное перебегало железнодорожные пути перед поездом сообщением Москва-Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время сотрудники полиции изучают обстоятельств произошедшей аварии. Информация о гибели дикого животного также была передана в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group преодолел рубеж в 14 млн квадратных метров сданного жилья

Девелопер Setl Group ввел в эксплуатацию юбилейный, 14-миллионный квадратный метр общей площади жилой недвижимости, установив новый корпоративный рекорд.Как сообщили в компании, этой вехой стала вторая очередь ЖК «Город Звёзд» в Новосаратовке на правом берегу Невы. За всю историю работы холдинг построил 395 жилых домов в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, из которых более 8 млн кв. метров составляет продаваемая площадь.Помимо жилья компания создает социальную инфраструктуру, построив в Петербургской агломерации 61 детский сад, 20 школ и 2 начальные школы-сады, которые посещают более 32 тысяч детей, а также занимается благоустройством парков, скверов, набережных, строительством дорог и реставрацией памятников архитектуры.Надежность компании подтверждена золотым знаком «Надежный застройщик России-2025» и максимальным баллом 5 от Единого ресурса застройщиков, что гарантирует своевременную сдачу всех объектов.
Читать далее
Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть смерть полиция суд погода авария убийство Россия петербург следствие пострадавшие владимир путин мошенничество прокуратура пулково наркотики закон москва благоустройство цены продукты тело мчс Госдума жильё электричество Всеволожский район ребенок пенсии мошенники документы парковки пенсионеры снег александр дрозденко налоги автомобили спасатели выплаты угрозы хоккей аэропорт эрмитаж ограничения

Новости дня

Ленинградская область

Экологи обнаружили нарушителей при выгрузке отходов в Хязельках

Вне СПб

Бобров открыл новую парковку на Верхней Масловке

Город

На трех улицах Петербурга ограничили парковку из-за уборки снега

Новости

В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве на 357 млн рублей

Новости

Игорь Жижикин рассказал о своей роли в приглашении Тагавы на съемки в Россию

Новости

Автобусный маршрут № 65 усилят во время ремонта эскалатора на «Балтийской»

Новости

В России наградили лучших волонтеров

Ленинградская область

Суд отказал в апелляции главе экологического надзора Ленобласти

Вне СПб

Суд отказал Павлу Прилучному в изменении места жительства ребенка

Новости

Колесов сообщил петербуржцам о дождливых выходных с мокрым снегом

Ленинградская область

В Сосновом Бору иномарка сбила двух пешеходов

Новости

Лариса Долина заявила о слежке и угрозах со стороны мошенников

Ленинградская область

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в поселке Белоостров

Деньги

В 2026 году фиксированная выплата к пенсии составит почти десять тысяч рублей

Ленинградская область

Иностранец попал под поезд в Ленобласти

Вне СПб

Актер фильма «Смертельная битва» Тагава скончался на 76-м году жизни

Культура

Минкультуры ждет роста отечественного кинопроката в ближайшие два года

Деньги

Депутаты предложили установить минимальную пенсию на уровне 50 тысяч рублей

Новости

Надежда Бабкина потеряла права на все свои товарные знаки в России

Новости

Налог за спорную квартиру Ларисы Долиной заплатила покупательница

Город

Молодежный совет транспортного блока Петербурга подвел итоги 2025 года

Новости

ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала второй в рейтинге инвестиционной привлекательности

Культура

В День святой Екатерины вход в Эрмитаж будет бесплатным

Новости

Экс-участник группировки Воеводина арестован в Петербурге за убийство 2003 года

Новости

Владимир Путин поручил кабмину увеличить госзакупки рыбы

Новости

Роскомнадзор заблокировал мессенджер SnapChat в России

Новости

Пулково получил предостережение Ространснадзора за нарушения доступности

Новости

Главным цветом 2026 выбран «величественный белый»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb