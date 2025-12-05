Лось погиб под колесами поезда на перегоне под Петербургом

На железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге поезд сбил лося. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не смог.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть транспортной полиции около шести часов утра пятого декабря.

Специалисты установили, что животное перебегало железнодорожные пути перед поездом сообщением Москва-Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время сотрудники полиции изучают обстоятельств произошедшей аварии. Информация о гибели дикого животного также была передана в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.