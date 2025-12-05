Иосиф Пригожин сообщил о мошенничестве с квартирой его бывшей семьи

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае мошенничества, в результате которого его первая семья лишилась квартиры. По словам бизнесмена, добиться возврата жилья и привлечения виновных к ответственности не удалось.

Пригожин прокомментировал историю с квартирой Ларисы Долиной. Он рассказал о собственном опыте столкновения с мошенничеством в сфере недвижимости. По словам Пригожина, его первая семья лишилась квартиры в центре Москвы в результате действий микрофинансовой организации.

Как пояснил Пригожин в разговоре с «Абзацем», компания совершила подлог и переоформила квартиру на улице Покровке на себя без присутствия и ведома законных собственников — его бывшей жены и тещи. Продюсер отметил, что узнал о произошедшем уже постфактум, так как в тот период не вмешивался в дела семьи из-за существовавших разногласий.

Бизнесмен подчеркнул, что его обращения в правоохранительные органы с целью вернуть жилье и привлечь виновных к ответственности оказались безрезультатными. В настоящее время мошенники до сих пор не привлечены к ответственности и остаются на свободе.

Продюсер рассказал, что в ходе рассмотрения дела выяснилась связь одного из фигурантов со следственными органами, а также были выявлены многочисленные подлоги документов.