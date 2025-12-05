Пятница, 5 декабря 2025
Что ждет рынок недвижимости СЗФО в 2026 году

Михаил Яковлев
Фото: PxHere.com

«Авито Недвижимость» представила итоги 2025 года для рынка коммерческой недвижимости Северо-Запада. На конференции специалисты компании, а также эксперты NF Group и IBC Real Estate обсудили динамику предложения, особенности спроса и ключевые процессы, которые формировали рынок в течение года.

Согласно данным «Авито Недвижимости», объем предложений коммерческих объектов в СЗФО продолжил расти. В сегменте продажи зафиксирован прирост на 4%*, в аренде — на 21%. В большинстве регионов округа тенденция оставалась положительной: например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатели увеличились на 4% и 26% соответственно.

РегионДинамика предложения коммерческой недвижимости
ПродажаАренда
Санкт-Петербург и Ленинградская область+4%+22%
Калининградская область-5%+31%
Архангельская область+22%+23%
Вологодская область-4%+10%
Коми+9%+12%
Карелия+6%+19%
Новгородская область+9%+1%
Мурманская область+10%+27%
Псковская область-6%+19%

 

Основная доля предложений ключевых сегментов коммерческой недвижимости в 2025 году приходилась на Санкт-Петербург (62%) и Ленинградскую область (12%).

Спрос на покупку объектов в целом сохранился на уровне прошлого года. Наиболее заметный рост интереса отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+10% год к году), а также в Республике Коми (+3%). После рекордной активности 2024 года рынок аренды скорректировался на 3%, однако в Ленинградской (+4%), Калининградской и Новгородской областях (+1%) прослеживалась положительная динамика.

По данным IBC Real Estate, объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга в 2025 году составил 74 млрд рублей. Это отражает нормализацию после двух пиковых лет. Наибольший объем вложений пришелся на торговые помещения (28%), далее следуют жилая недвижимость (26%), складской сегмент (16%), гостиницы (14%), офисы (11%) и МФК (5%). В условиях колебаний рынка инвесторы чаще выбирали готовый арендный бизнес либо объекты, которые можно реконструировать для повышения доходности. Большинство сделок финансировалось из собственных средств.

На рынке складской недвижимости выбор объектов на «Авито Недвижимости» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 36% в продаже и на 55% в аренде. Интерес пользователей также увеличился: +29% в сегменте покупки и +5% в аренде. При этом более половины запросов в аренде приходилось на помещения площадью до 100 м², тогда как спрос на покупку был распределен более равномерно.

Размер объектовДоли спроса в С-Пб и ЛОМедианная цена за 1 м² склада на «Авито Недвижимости» в С-Пб и ЛО, рублей
ПродажаАрендаПродажаАренда (ноябрь 2025)
0–100 м²37%51%127 805815
101–1000 м²32%35%74 688713
1000+ м²31%14%83 086850

 

Рост предложения складов был зафиксирован и в других регионах округа: в Вологодской области — на 45%, Мурманской — на 41%, Калининградской — на 29%, Псковской — на 27%, Архангельской — на 22%, в Коми — на 17%. Спрос увеличился в Мурманской области (+28%), в Вологодской и Коми (+8%) и в Архангельской области (+3%).

По оценке NF Group, в 2026 году ставки аренды складских площадей в большинстве случаев будут оставаться вблизи текущих значений. Этому способствует высокий объем ввода объектов, сформированный предыдущими сделками. При этом продажи могут вырасти благодаря накопленному отложенному спросу.

Выбор офисных помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 3% в продаже и на 36% в аренде. Спрос, напротив, сократился на 4% и 3% соответственно. Наибольший интерес по-прежнему был сосредоточен на компактных объектах до 100 м²: на них приходилось 49% спроса в продаже и 75% — в аренде.

Размер объектовДоли спроса в С-Пб и ЛОМедианная цена за 1 м² склада на «Авито Недвижимости» в С-Пб и ЛО, рублей
ПродажаАрендаПродажаАренда
Класс А Класс B Класс А Класс B
0–100 м²49%75%352 059199 8332 2181 150
101–500 м²30%19%338 988236 9672 5001 400
500+ м²21%6%295 397187 9702 6901 650

 

В регионах СЗФО предложение офисов также выросло: в Архангельской области — на 54%, в Мурманской — на 48%, Калининградской — на 29%, Карелии — на 21%, Новгородской — на 5%, в Коми — на 3%. В Псковской и Вологодской областях рост составил около 1%. Спрос увеличился в Калининградской области (+4%) и Мурманской (+2%).

По данным NF Group, в 2025 году девелоперы чаще переключались с нового строительства на реконструкцию, минимизировался объем офисов класса А в стадии строительства, а отложенный спрос продолжал расти. В результате в 2026 году возможен умеренный подъем ставок.

В сегменте торговой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предложение увеличилось на 11% в продаже и на 10% в аренде. Спрос на покупку вырос на 16%. Пользователи чаще всего выбирали помещения до 100 м² (61% запросов) и от 101 до 300 м² (36%). В аренде интерес к небольшим площадям был еще более выраженным — 81%.

Размер объектовДоли спроса в С-Пб и ЛОМедианная цена за 1 м² склада на «Авито Недвижимости» в С-Пб и ЛО, рублей
ПродажаАрендаПродажаАренда
0–100 м²61%81%383 8892 315
101–300 м²36%17%281 2651 850
300+ м²3%2%175 7501 376

 

В других регионах СЗФО предложение торговых объектов также увеличилось: в Мурманской и Калининградской областях — на 24%, в Коми — на 17%, Вологодской — на 15%, Карелии — на 14%, Архангельской — на 12%, Псковской — на 11%, Новгородской — на 9%. Спрос вырос в Мурманской области (+7%), Новгородской (+5%), Вологодской (+3%) и Калининградской (+2%).

Эксперты NF Group отмечают, что 2025 год проходил на фоне более экономного поведения потребителей, роста онлайн-торговли и высокой стоимости заемного финансирования. В стрит-ритейле сохранялась высокая конкуренция за ликвидные помещения и активная ротация арендаторов. В 2026 году ожидания умеренные: рост ставок в пределах инфляции, усиление маркетплейсов и дальнейший переход потребителей к рациональной модели выбора.

В сегменте помещений свободного назначения (ПСН) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выбор в продаже увеличился на 1%, в аренде — на 8%. Спрос на покупку вырос на 10%. Наиболее востребованными оставались площади до 100 м²: 64% спроса в продаже и 77% — в аренде.

Размер объектовДоли спроса в С-Пб и ЛОМедианная цена за 1 м² склада на «Авито Недвижимости» в С-Пб и ЛО, рублей
ПродажаАрендаПродажаАренда
0–100 м²64%77%220 3031 340
101–300 м²33%21%166 4201 008
300+ м²3%2%120 000899

 

В регионах СЗФО предложение ПСН также увеличилось: в Вологодской области — на 37%, Псковской — на 19%, в Коми и Калининградской — на 18%, Мурманской — на 17%, Карелии — на 13%, Архангельской — на 12%, Новгородской области — на 9%. Рост спроса отмечен только в Коми (менее 1%).

Коммерческий директор категории «Коммерческая недвижимость» на Авито Виктория Сафронова отметила, что увеличение количества предлагаемых объектов продолжилось в ключевых сегментах — офисном, складском и производственном. Более широкий выбор стабилизирует динамику ставок. Коррекция спроса относительно рекордного 2024 года была ожидаемой, при этом в отдельных категориях и регионах фиксировался рост интереса. По ее2 словам, расширение предложения продолжится и в первой половине 2026 года, в том числе из-за переноса сроков ввода некоторых проектов.

В 2025 году предприниматели Санкт-Петербурга и Ленинградской области значительно чаще отдавали предпочтение аренде помещений. На этот формат приходилось 93–94% обращений в офисном и складском сегментах, 85% — в торговом и 81% — в ПСН.

