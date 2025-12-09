Прокуратура Петербурга потребовала очистить участок от автомобильных отходов

Сотрудники прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружили несанкционированное складирование опасных отходов на земельном участке.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами. К мероприятию были привлечены специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Надзорное ведомство выявило факт несанкционированного складирования отходов на земельном участке № 9 в Станционном поселке. Ответственной признана компания, предоставляющая услуги парковки транспортных средств.

В пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что злоумышленники сбрасывали на почву отработанные автомобильные покрышки и аккумуляторы, металлолом, пластиковую тару из-под технических жидкостей, включая автомобильное масло, а также бой бетона и другие отходы.

Прокурор района внес представление в адрес руководства данной организации, в котором потребовал очистить загрязненную территорию. Фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль ведомства.