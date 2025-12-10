Эксперты сочли идею о «Новогоднем капитале» для пенсионеров нереальной

Пять тысяч рублей к Новому году: пенсионерам не стоит рассчитывать на подарок от государства

В Государственной думе предложили ввести для пенсионеров ежегодный «Новогодний капитал». Идея предполагает выплату 5 тысяч рублей каждому получателю страховой или социальной пенсии по старости не позднее чем за две недели до Нового года.

Соответствующее обращение уже направлено министру труда Антону Котякову. Однако независимые эксперты выражают серьезные сомнения в том, что эта инициатива будет реализована.

Авторы предложения считают, что такая единовременная выплата поможет пожилым людям заранее спланировать праздничные расходы и станет символом государственной заботы.

Тем не менее, практически все подобные депутатские инициативы, активно появляющиеся в конце года, исполнительная власть либо оставляет без ответа, либо запрашивает у авторов четкий источник финансирования, после чего обсуждение прекращается.

Финансовая нереальность инициативы

Основной проблемой является текущая экономическая ситуация. Дефицит федерального бюджета составляет 2,6% от ВВП, что делает маловероятным наличие свободных средств для таких выплат.

Кроме того, ни федеральный, ни региональные бюджеты не предусматривают подобных статей расходов. С учетом этих факторов инициатива, по мнению аналитиков, с высокой долей вероятности «зависнет в воздухе» и не получит практического воплощения.

Отдельно отмечается, что даже если бы выплата состоялась, ее размер в 5 тысяч рублей выглядит недостаточно солидным, особенно в предновогодний период, когда потребительские цены традиционно растут. Этой суммы едва хватит на один полноценный поход в магазин, что не может существенно улучшить финансовое положение пенсионера.

Исторический прецедент и текущие реалии

В истории уже был прецедент единовременной выплаты в 5 тысяч рублей всем пенсионерам в 2016 году как компенсация инфляционных потерь. Тогда на эти цели из бюджета потребовалось 200 миллиардов рублей, а сами средства были перечислены уже в январе 2017 года.

Примечательно, что, согласно соцопросам того времени, лишь 3% пенсионеров остались довольны такой мерой, тогда как 97% высказались за полную индексацию пенсий, которая дала бы более ощутимую прибавку.

С момента той выплаты прошло почти десять лет, но ключевые социальные проблемы остаются прежними. Несмотря на ежегодную индексацию пенсий на уровень инфляции, у большинства пожилых людей по-прежнему не хватает средств на повседневные потребительские расходы.

Хотя сумма в 5 тысяч рублей значительно меньше, чем размер так называемой «13-й пенсии», которую также периодически предлагают ввести, ее реализация в текущих бюджетных условиях выглядит крайне сомнительной.

Ранее инициатива о введении единовременной «13-й пенсии» к Новому году уже вызвала критику в Государственной думе. Заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов расценил подобные предложения как популистские шаги, особенно в преддверии избирательных кампаний.