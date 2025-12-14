Кипр откроет визовый центр в Петербурге в понедельник

Кипр с 15 декабря открывает в России новые визовые центры, один из которых будет работать в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно в воскресенье из официального сообщения, опубликованного на сайте посольства республики в Москве. Ведомство объявило о начале сотрудничества с международной компанией BLS International в сфере приема визовых заявлений. Подать документы можно будет в специальных центрах, открывающихся в восьми городах страны.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, центры появятся в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Как уточнили в посольстве, сервисный сбор за обработку заявления составит 1,5 евро без учета налога на добавленную стоимость.

Ранее Кипр ужесточил визовые процедуры для граждан России. В числе нововведений стал обязательный сбор биометрических данных при оформлении разрешения на въезд.