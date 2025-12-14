Визовый центр Кипра начнет работу в Петербурге с понедельника

Посольство Кипра откроет на территории России несколько визовых центров, один из которых начнет работу в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Мойка78, их деятельность стартует с 15 декабря, что следует из документа на сайте диппредставительства в Москве. В Северной столице подача заявлений будет организована в многофункциональном центре на Литейном проспекте, дом 26. Всего такие пункты приема документов появятся в девяти российских городах.

Помимо Санкт-Петербурга, центры начнут функционировать в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. Также они откроются в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. Стоимость услуги по приему документов, без учета налога на добавленную стоимость, составит 1,5 евро. Это примерно 140 рублей.

В 2025 году для въезда в Кипр россиянам требуется действующая шенгенская виза. Альтернативным вариантом является оформление национальной визы через консульские учреждения. Новые визовые центры призваны упростить этот процесс для граждан.