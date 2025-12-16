В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге иномарки за 5,5 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге элитного автомобиля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Сообщение о возгорании автомобиля возле дома на Софийской улице поступило в правоохранительные органы вечером 14 декабря. На место происшествия выехали сотрудники полиции и выяснили, что автомобиль Mercedes-Benz был подожжен умышленно.

В результате пожара транспортное средство полностью выгорело. Ущерб от уничтожения иномарки оценили в 5,5 миллиона рублей.

На следующий день с соответствующим заявлением в полицию обратилась 66-летняя мать владелицы автомобиля. Было возбуждено уголовное дело статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже полицейские задержали 53-летнего безработного жителя Калининского района Северной столицы. По данным правоохранителей, подозреваемый в ночь на 15 декабря облил моторный отсек автомобиля горючей жидкостью и совершил поджог.

Мотивацией для преступления послужил дорожный конфликт. Инцидент между поджигателем и водителем Mercedes-Benz произошел примерно за месяц до этого на улице Ивановской. Задержанный считал, что его «подрезали» и в его адрес высказались нецензурной бранью.