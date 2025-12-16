Спасатели Ленобласти за сутки ликвидировали 16 пожаров

За прошедшие сутки подразделения МЧС Ленинградской области были задействованы в ликвидации 16 пожаров.

Так, за отчетный период пожарно-спасательные формирования региона совершили 22 выезда по тревоге. В результате оперативной работы было ликвидировано 16 пожаров различной сложности. Для борьбы с огнем привлекались 128 человек и 32 единицы техники, сообщил «Невский проспект».

Помимо пожаров, спасатели реагировали на последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. На местах аварий из поврежденных транспортных средств было извлечено и передано медицинским бригадам пять пострадавших.

Также в течение суток проводилась поисково-спасательная операция на одном из водных объектов.