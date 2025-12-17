Вице-премьер Савельев проинспектировал ход строительства ВСМ в Петербурге

Вице-премьер России Виталий Савельев провел выездную инспекцию строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.

Савельев посетил Санкт-Петербург с рабочей инспекционной поездкой 17 декабря. В ходе визита он осмотрел ход строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург на участке рядом с улицами Салова и Зубарева. Именно там в будущем появится новая пассажирская станция «Волковская».

Проект включает три ключевых направления: строительство дополнительных путей от Московского вокзала до станции Обухово протяженностью 12,7 километра, возведение путей от Обухово до новой станции «Волковская» длиной 8,1 километра, а также строительство самой станции «Волковская».

Новая станция призвана разгрузить Московский вокзал. На нее планируется перенаправить 62 пары пригородных и дальних поездов, а в перспективе увеличить этот поток до 95 пар с Московского и Волховстроевского направлений. Ввод путей в эксплуатацию намечен на 2027 год.

При этом, согласно документации о текущем статусе хода работ, нулевой километр или начало ВСМ находится на территории Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков подчеркнул историческую роль Петербурга как пионера в развитии отечественной транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что первый в России проект государственно-частного партнерства в этой сфере — Западный скоростной диаметр — был реализован именно в Петербурге.

По его словам, многие специалисты, работавшие над этим проектом, впоследствии стали основателями госкорпорации «Автодор», построившей множество платных магистралей по всей стране, включая трассу М-11 «Нева».