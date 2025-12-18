В России введут новый порядок взыскания исполнительского сбора с должников

В России принят закон об увеличении исполнительского сбора, взимаемого с должников. Его размер будет повышен с нынешних 7 до 12 процентов от суммы долга.

Как сообщает ТАСС, поправки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Минимальный размер сбора для граждан и индивидуальных предпринимателей вырастет с одной до 2 тысяч рублей, а для организаций — с 10 до 20 тысяч рублей.

Также повышаются фиксированные суммы сбора за неисполнение документов неимущественного характера. Для граждан и ИП он составит 10 тысяч рублей вместо прежних пяти, для организаций — 100 тысяч рублей вместо 50.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что эти меры призваны стимулировать должников своевременно исполнять обязательства. Ожидается, что изменения повысят эффективность работы службы судебных приставов и приведут к дополнительным поступлениям в бюджет.