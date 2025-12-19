Развитие метрополитена до аэропорта Пулково требует федеральной поддержки

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на федеральную поддержку при строительстве новой линии метрополитена.

Губернатор города Александр Беглов озвучил эту позицию в программе «Петербург. Новый взгляд» Речь идет о проекте продления метро до аэропорта Пулково с последующим выходом на площадку «Экспофорум».

По словам градоначальника, в городском бюджете на развитие метрополитена на ближайшие три года заложено 200 миллиардов рублей. При этом существует возможность вести работы более оперативно. Для этого уже создана необходимая база и готова к проработке концепция строительства.

Однако реализация такого масштабного плана возможна только при условии федерального софинансирования. Необходимость новой линии продиктована столичными функциями мегаполиса, в число которых входит проведение крупных международных форумов.

Кроме того, в Пушкинском районе строятся две технологические долины, а пассажиропоток аэропорта Пулково приближается к пределу его возможностей. Туристический поток в город также демонстрирует устойчивый рост.

Продление Кировско-Выборгской линии позволит не только ускорить развитие этих проектов, но и привлечь частные инвестиции. Объем вложений в южную планировочную зону может составить около 1,5 триллионов рублей.