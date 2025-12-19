На встрече обсудили цифровизацию транспорта Петербурга

В Корпоративном университете Санкт-Петербурга состоялся стратегический диалог между действующими руководителями транспортного комплекса и будущими управленцами города.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, встреча была организована для участников специальной военной операции, включенных в резерв управленческих кадров Северной столицы.

Мероприятие проходило в рамках программы переподготовки «Современные технологии государственного управления» кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга».

Перед слушателями выступили первый заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, начальник Управления информационных технологий Комитета Александр Клейменов, начальник Управления маршрутной сети и транспортной инфраструктуры Анатолий Хозяинов, а также представители городских транспортных предприятий.

Открывая встречу, Дмитрий Ваньчков подчеркнул значимость программы «Время героев». Он выразил уверенность в ее участниках, отметив, что их опыт, ответственность и умение работать в сложных условиях представляют собой колоссальный ресурс для города. Ваньчков добавил, что действующие управленцы доверяют будущим кадрам и готовы делиться своими знаниями для совместного развития Санкт-Петербурга.

Программа встречи охватила ключевые аспекты управления транспортной системой мегаполиса, включая структуру Комитета по транспорту, новую транспортную реформу, развитие электрического и водного транспорта, а также внедрение цифровых инноваций и технологий «умного города».

В заключение Дмитрий Ваньчков отметил, что государственная служба, как и военная, является служением, требующим стратегического мышления и полной самоотдачи. По его словам, знания, полученные от практиков, в сочетании с уникальным личным опытом участников станут прочным фундаментом для их успешной работы на новых ответственных постах.