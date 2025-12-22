В российских вузах сократят около 45 тысяч платных мест

Министерство науки и высшего образования России планирует сократить десятки тысяч платных мест в университетах.

Речь идет примерно о 45 тысячах мест, что составляет 13% от их общего числа. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, наибольшее сокращение затронет негосударственный сектор образования. В частных вузах количество платных мест уменьшится почти на 20%.

При этом изменения коснутся сорока направлений подготовки. В их перечне значатся «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», а также «Юриспруденция».

Кроме того, сокращение произойдет по специальностям «Реклама» и «Связи с общественностью». Точный список всех направлений и распределение мест по регионам пока не опубликованы.

Ранее стало известно о кандидате на пост ректора Новосибирского государственного университета. Им станет действующий заместитель министра образования и науки Дмитрий Пышный.

Наблюдательный совет вуза единогласно поддержал эту кандидатуру. Окончательное назначение произойдет после истечения полномочий нынешнего руководителя в феврале 2026 года.