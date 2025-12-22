Врачи запретили Бари Алибасову алкоголь на Новый год

Продюсеру Бари Алибасову врачи запретили употреблять алкогольные напитки в период новогодних праздников.

Причиной стало серьезное обострение хронического заболевания. У 78-летнего музыканта ухудшилось состояние из-за язвы желудка.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, Алибасов недавно обратился к медикам с жалобами на сильные боли в животе. Болезненные ощущения усиливаются во время приема пищи, также его беспокоит изжога.

Специалисты назначили продюсеру строгую лечебную диету. Полный запрет на спиртное связан с высоким риском развития желудочного кровотечения.

Напомним, что, в июне 2019 года, Бари Алибасов был госпитализирован с тяжелыми ожогами пищевода. Тогда он по ошибке выпил химическое средство для очистки труб.

После этого происшествия сын музыканта выражал беспокойство за психическое здоровье отца. Позже он также рассказал, что семья получила компенсацию, размер которой оценивается в 20 миллионов рублей.