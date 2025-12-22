Закон о госпитальных школах поддержали при условии доработки

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о госпитальных школах.

Одобрение дано при условии доработки документа с учетом замечаний кабинета министров.

Инициатива направлена на создание единого федерального регламента для школ, работающих в медицинских учреждениях. В настоящее время такие учебные заведения уже открыты во многих регионах, но их деятельность не имеет четкой правовой базы.

Автор законопроекта, первый заместитель председателя думского Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, ранее поясняла суть проблемы. Отсутствие общих стандартов затрудняет системную организацию образовательного процесса для детей, находящихся на длительном лечении.

Госпитальной считается школа, созданная для детей, которые проводят в стационаре свыше 21 дня. Новый закон должен установить единые правила их открытия и функционирования по всей стране.

После доработки с учетом правительственных замечаний документ планируется внести в Государственную думу для дальнейшего рассмотрения.