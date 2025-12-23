ЦБ введет обезличенное раскрытие данных о собственности финансовых организаций

Банк России с 2027 года обяжет финансовые организации раскрывать обезличенную информацию о структуре собственности. Новая система заменит действующий с 2022 года порядок, который позволял банкам, страховщикам, НПФ и другим участникам рынка не публиковать чувствительные данные из-за санкционных рисков.

Как сообщила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова, в настоящее время лишь небольшой процент организаций добровольно раскрывает полную информацию. Например, структуру собственности публикуют только три из 352 действующих банков.

Регулятор предлагает переход на качественное описание структуры собственности через 12 критериев, включающих наличие лиц, находящихся под контролем недружественных нерезидентов, факты получения предписаний от ЦБ, отзыв лицензий и другие параметры. Ответы будут публиковаться в формате «да/нет/неприменимо», что исключает прямое указание на конкретных лиц или доли владения.

Финансовые организации смогут либо согласиться с обезличенной публикацией данных, которые ЦБ заполнит на основе имеющейся информации, либо вернуться к полному раскрытию сведений, как это было до 2022 года. Процесс согласования займет от 20 дней до двух месяцев, после чего форма будет опубликована на сайте регулятора и станет обновляться по мере изменений.

По оценке ЦБ, предложенный формат не создает рисков идентификации собственников, но потребует адаптации со стороны участников рынка и заинтересованных сторон. Необходимые нормативные акты планируется разработать и принять в 2026 году, а их вступление в силу ожидается не ранее 1 апреля 2027 года.