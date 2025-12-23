В уходящем 2025 году Петербург пытался повысить рождаемость на фоне ее снижения

Демографическая картина в Санкт-Петербурге демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, численность населения города продолжает увеличиваться, с другой — фиксируется устойчивое снижение рождаемости. Эти данные были озвучены городским омбудсменом Светланой Агапитовой в ходе отчета перед Законодательным собранием еще 26 марта.

Статистика показывает снижение числа новорожденных

По информации Агапитовой, на начало 2025 года постоянное население Северной столицы составило 5,6 миллиона человек, что на 100 тысяч больше показателя годичной давности. Однако этот рост обеспечивается в основном миграционным притоком, в то время как естественный прирост остается под вопросом.

В 2024 году в городе родилось 47,2 тысячи детей, что на 800 меньше, чем в 2023 году. Омбудсмен пояснила, что такая ситуация закономерно связана с вхождением в репродуктивный возраст малочисленного поколения 1990-х годов. Параллельно в Петербурге зафиксирован рост числа прерываний беременности, хотя точные данные собрать сложно из-за неполной отчетности частных медицинских клиник.

Власти корректируют программу по повышению рождаемости

В ответ на негативные демографические вызовы городской Смольный в январе 2025 года внес существенные изменения в действующую программу по повышению рождаемости, продлив ее действие до 2027 года. Ключевой акцент в обновленном документе сделан на мерах по сокращению числа абортов. Власти прямо называют это главным резервом для увеличения рождаемости в условиях сокращения числа женщин детородного возраста. Для достижения цели в женских консультациях вводятся новые процедуры.

«Мотивационное анкетирование» и специальные речевые модули для врачей

Принципиальным нововведением стала обязательная оценка эффективности работы консультаций по показателю отказов от абортов после беседы с врачом. Медиков обяжут проводить с женщинами, намеревающимися прервать беременность, так называемое мотивационное анкетирование.

Его цель — выявить социальные или экономические причины такого решения и проинформировать пациентку о всех доступных мерах государственной поддержки. По данным Минздрава, в пилотных регионах подобная практика в 2023 году помогла сохранить более 2800 беременностей. Кроме того, гинекологи должны будут использовать специальные речевые модули, разработанные министерством.

В ходе консультирования врачам рекомендовано акцентировать позитивные аспекты материнства и объяснять риски для здоровья, связанные с абортом. При этом под запретом оказались прямые вопросы вроде «Будете рожать?» или оценочные суждения.

Поддержка студентов и многодетных семей

Программа также включает расширение мер адресной поддержки для конкретных категорий граждан. Для студентов очной формы обучения, ставших родителями, планируется создание комнат матери и ребенка, а также групп кратковременного пребывания для детей. В 2025 году такой помощью смогут воспользоваться 40 семей.

Кроме того, студенткам, вставшим на учет по беременности, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Молодым и неполным семьям будет доступна услуга проката детских товаров первой необходимости — колясок, кроваток и другого оборудования. На эти меры в текущем году выделены средства для поддержки 10,3 тысячи семей. Многодетные семьи, получившие этот статус с 2025 года, смогут рассчитывать на увеличенную до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита. Также 180 многодетным и студенческим семьям предоставят услуги социальной няни для ухода за детьми до трех лет.

Долгосрочные демографические вызовы

Предлагаемые меры призваны повлиять на устойчивые тренды, характерные для Петербурга. В городе фиксируется один из самых высоких в стране средних возрастов рождения первого ребенка — 28 лет, что на 2,1 года выше общероссийского показателя. Также половина мужчин и женщин заключают брак в возрасте от 25 до 34 лет.

На реализацию всей программы в 2025 году консолидированный бюджет составит 848,6 миллиона рублей. Успех этих инициатив будет зависеть от их практического исполнения и способности изменить глубокие социальные установки на фоне структурных демографических ограничений.