Астрономы уточнили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Новозеландские астрономы определили размеры ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS. Согласно их расчетам, диаметр составляет от 820 до 1050 метров.

Исследование провели сотрудник Университета Кентербери Джон Форбс и Харви Батлер, проанализировавшие данные с орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» и других обсерваторий.

Ученые установили, что по мере сближения с Солнцем скорость кометы увеличивалась из-за выбросов газа с ее поверхности. Это позволило не только оценить размеры ядра, но и вычислить его плотность — около 0,5 грамма на кубический сантиметр. Этот показатель близок к плотности кометы Чурюмова-Герасименко, изученной зондом «Розетта».

Ранее размеры объекта оценивались очень приблизительно — от нескольких сот метров до 5,6 километров по данным телескопа «Хаббл». Комета 3I/ATLAS, открытая в июле 2025 года, является третьим известным межзвездным телом, посетившим Солнечную систему. Дальнейшие наблюдения помогут уточнить ее характеристики.