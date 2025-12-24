За сутки в Ленобласти зафиксировали 69 аварий

За прошедшие сутки на дорогах Ленинградской области было зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествия.

В пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что за отчетный период на территории области было зафиксировано 69 ДТП.

Четыре из этих инцидентов привели к травмам, в результате чего пострадали пять человек. Также в регионе был зарегистрирован один случай гибели водителя.

В Санкт-Петербурге за тот же временной промежуток произошло 399 дорожно-транспортных происшествий. Девять из них были с пострадавшими, в результате травмы получили девять человек.