Ленобласть вошла в пятерку лидеров России по цифровой трансформации

Ленинградская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге цифровой трансформации по итогам 2025 года.

Как заявил председатель Комитета по цифровому развитию Ленобласти Андрей Сытник, данный результат стал следствием планомерной работы по цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления. Цифровая зрелость отраслей региона достигла показателя в 60,7% при целевом плане в 38,9%.

Для жителей это выражается в доступности онлайн-сервисов. Количество заявлений, поданных через портал госуслуг, превысило 13 миллионов, что в четыре раза больше, чем два года назад. Подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» имеют 75% населения региона.

В онлайн-формат переведены практически все массовые услуги, включая запись ребенка в первый класс, подачу документов в вуз на бюджетное место и получение медицинской информации через личный кабинет, сообщает allnw.ru.

В управленческой деятельности регион использует современные инструменты, включая 35 цифровых дашбордов и технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности и безопасности. Вся эта работа ведется в рамках национального проекта «Экономика данных».