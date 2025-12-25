Кирилл Поляков подтвердил отставку Енокаева с поста главы Комтранса Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков подтвердил уход Валентина Енокаева с поста председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

По словам Полякова, 26 декабря станет последним рабочим днем Енокаева на этом посту. Исполняющим обязанности руководителя Комитета назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков.

Вице-губернатор отметил, что расставаться с ценными кадрами всегда тяжело, учитывая объем проделанной совместной работы. По его словам, глава Комтранса добился больших успехов.

Сам Валентин Енокаев отказался от комментариев. После ухода он может занять руководящую должность в коммерческих структурах, сообщает «ЗАКС.Ру».

Напомним, что Валентин Енокаев возглавлял Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с сентября 2022 года. До этого в течение двух лет он занимал должность заместителя председателя Комитета. Вся его профессиональная карьера связана с транспортной отраслью.

Он работал в компаниях «СК «Импульс» и «Геоизол», участвуя в проектах по строительству парковок и инженерной инфраструктуры олимпийских объектов в Сочи. С 2013 года и до перехода в Смольный Енокаев занимал пост заместителя генерального директора в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти».

В 2019 году Валентин Енокаев стал победителем федерального конкурса «Лидеры России», представив проект по повышению престижа транспортной отрасли среди молодежи. В том же году он встречался с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждал идеи развития транспортной системы Санкт-Петербурга, в том числе проект Широтной магистрали.