В Петербурге руководители Университета профсоюзов задержаны после обысков

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларису Пасешникову и главного бухгалтера университета Юлию Шаркевич.

Как пишет «Фонтанка», задержания связаны с уголовным делом о хищении десятков миллионов рублей государственных средств.

Суть подозрений и возбужденное дело

По данным следствия, фигуранты подозреваются в хищении 26,9 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на научные исследования в период с 2021 по 2025 годы. В отношении неустановленных сотрудников и руководителей вуза возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, подозреваемые, используя служебное положение, обманным путем похитили деньги, полученные в виде субсидий от Министерства труда и Министерства науки и высшего образования, пишет РБК. В правоохранительных органах считают, что они изначально знали, что фактические расходы на научные работы будут ниже суммы полученного финансирования, и планировали присвоить разницу.

Обыски и предыстория конфликта

Накануне оперативные мероприятия прошли в помещениях университета, а также в квартире бывшего ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Сам Запесоцкий, по его словам, в это время находился на лечении в медицинской клинике. Его адвокат подтвердил информацию о задержаниях первого проректора и главного бухгалтера.

Конфликт вокруг университета имеет давнюю историю. В начале октября суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возврате государству имущества СПбГУП. Надзорное ведомство утверждало, что университет незаконно перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а Запесоцкий на протяжении многих лет использовал активы вуза для личного обогащения за счет средств от платного обучения и государственных субсидий. Сам бывший ректор и представители вуза ранее отвергали эти обвинения.

Смена руководства и статус университета

Напомним, 24 сентября Александр Запесоцкий был отстранен от должности ректора. Временно исполняющим обязанности руководителя вуза суд назначил директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Университет профсоюзов был создан на базе Высшей профсоюзной школы культуры, ведущей историю с 1926 года. Александр Запесоцкий, являющийся членом-корреспондентом Российской академии наук и доверенным лицом президента России, возглавлял вуз с 1991 года. Он неоднократно привлекал внимание публичными заявлениями, в том числе о построении в университете «культа личности» и об отчислении студентов за нарушение дисциплины. Расследование уголовного дела продолжается.