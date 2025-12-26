МВД предложило разрешить сдачу экзаменов на права без бумажной медсправки

МВД России подготовило проект постановления правительства, который позволит кандидатам в водители сдавать экзамены без предъявления бумажной медицинской справки. Вместо этого необходимые сведения будут автоматически запрашиваться из федерального реестра документов, создаваемого в единой государственной информационной системе здравоохранения.

Согласно проекту, медорганизации будут формировать заключения в электронном виде и размещать их в реестре. Обмен данными между МВД и Минздравом будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит упростить процедуру для заявителей и исключить необходимость предоставления бумажного документа.

Также документом предлагается сократить срок назначения практического экзамена после успешной сдачи теории с нынешних шести месяцев до 60 календарных дней. Эта мера направлена на предотвращение затягивания сроков повторной сдачи практической части. Проект постановления сейчас проходит согласование.