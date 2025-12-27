В России пик заболеваемости «гонконгским гриппом» ожидают после нового года

Пик заболеваемости новой разновидностью гриппа, известной как «гонконгский штамм», в России может прийтись на период после новогодних праздников.

Об этом заявил итальянский вирусолог, главный врач миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско. Эксперт пояснил, что праздничный период с поездками, застольями и тесными семейными контактами создает благоприятные условия для распространения вируса.

После возобновления учебы в школах ожидается рост заболеваемости, пишет РИА Новости. Инкубационный период гриппа составляет два-три дня, а пик эпидемической волны обычно наступает примерно через десять дней и может длиться несколько недель.

Прельяско отметил, что сезонная динамика заболеваемости следует «колоколообразной» кривой, которая постепенно нарастает, достигает максимума и затем снижается. Специалист подчеркнул важность мер профилактики в преддверии ожидаемого роста случаев заражения.