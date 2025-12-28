Поезда из Крыма в Петербург идут с опозданием до двух часов

Поезда «Таврия», следующие из Крыма в Санкт-Петербург, идут с опозданием до двух часов. Причиной задержек стал сход грузового локомотива на перегоне в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 10:00 московскому времени поезд № 182 Симферополь – Петербург отстает от графика на два часа.

Аналогичное опоздание зафиксировано у поезда № 008 Севастополь – Петербург. В компании отметили, что время задержки может измениться, а начальники поездов информируют пассажиров по ходу движения.

Всего в пути задерживаются шесть поездов «Таврия», включая составы, следующие между Крымом и Москвой. Перевозчик заявил, что использует все возможности для сокращения времени опоздания, и рекомендовал пассажирам уточнять актуальную информацию по горячей линии.

Причиной сбоев стал инцидент на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону, произошедший в 03:35.

По информации Северо-Кавказской железной дороги, из-за схода локомотива грузового поезда задержались в пути до четырех часов 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов.