В автобусах Петербурга начали работу Дед Морозы и Снегурочки

В Санкт-Петербурге стартовала традиционная предновогодняя акция «Везет в Новый год». Водители и кондукторы автобусов на 14 маршрутах будут работать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

С 29 декабря по 11 января пассажиров городского наземного транспорта будут обслуживать водители и кондукторы, переодетые в сказочных новогодних персонажей. Акция проводится СПб ГУП «Пассажиравтотранс», подведомственным Комитету по транспорту Санкт-Петербурга.

Праздничное оформление затронет 14 городских маршрутов: №№ 2, 3, 22, 24, 27, 76, 93, 100, 154, 181, 200, 210, 300 и 326. Окна автобусов украсят специальные маршрутоуказатели с добрыми пожеланиями. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Параллельно предприятие объявляет фотоконкурс. Для участия в нем до 11 января необходимо сделать фотографию новогоднего автобуса и отправить ее на указанную электронную почту.

Автор лучшего снимка получит в подарок проездной билет «Подорожник» с ресурсом в 2026 рублей. Итоги конкурса будут подведены 14 января, в день Старого Нового года.