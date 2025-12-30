Путин поручил определить критические объекты для защиты резервистами

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень критически важных объектов, которые в 2026 году должны защищаться резервистами Вооруженных сил России.
Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, правительству Российской Федерации поручается определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите.
Финансирование расходов, связанных с выполнением данного указа, будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерства обороны.