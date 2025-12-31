Полиция предотвратила дрифт-митинг у «Газпром Арены» в последний день года

В последний день уходящего года сотрудники ГАИ пресекли несанкционированное собрание автолюбителей, планировавших устроить дрифт-шоу на территории у петербургской «Газпром Арены». На место прибыли инспекторы и остановили мероприятие, в котором участвовало около полусотни машин.

В отношении ряда водителей были приняты строгие меры. Автомобиль Subaru 25-летнего жителя Свердловской области был эвакуирован на спецстоянку для экспертизы, а сам водитель направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Аналогичные меры коснулись водителей Lada Granta (24 и 20 лет), двух BMW (19 и 27 лет), а также владельцев Toyota Mark II и Volvo F19 (оба 19 лет). Их автомобили также отправлены на стоянку для проверок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Особо отличился 21-летний водитель BMW, отказавшийся от медосвидетельствования. В отношении него составлен протокол по статье об отказе от освидетельствования и о нарушении правил регистрации ТС. Его автомобиль помещен на спецстоянку для проверки подлинности VIN-номера. Еще один 19-летний водитель Lada Priora привлечен к административной ответственности.

Всего в результате рейда восемь автомобилей были эвакуированы, а их водители доставлены в отделения полиции. Госавтоинспекция напомнила, что дороги общего пользования не предназначены для лихачества, и подобные действия будут пресекаться.