Москва и Петербург лидируют по посещению ресторанов в предновогоднем декабре

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», в декабре 2025 года рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Казани стали лидерами по количеству платежей в этой категории. При этом средний чек в этих городах вырос почти на 10%, достигнув 2 391 рубля против 2 186 рублей в декабре 2024 года.

В топ-5 городов с наибольшим числом платежей в ресторанах вошли: Москва (средний чек — 2 449 рублей), Санкт-Петербург (средний чек — 2 366 рублей), Казань (средний чек — 1 900 рублей), а также Нижний Новгород (средний чек — 1 987 рублей) и Сочи (средний чек — 1 734 рубля).

Как отмечают в банке, это популярные центры гастротуризма с богатой историей и местной кухней, куда россияне часто отправляются за предновогодним настроением.

Общая сумма платежей в ресторанах городов-лидеров в декабре 2025 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций увеличилось на 10%. Исследование основано на анализе всех покупок по банковским картам в эквайринговой сети банка «Русский стандарт», которая занимает седьмое место в России по объему операций.