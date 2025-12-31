Эксперт назвал сумму, при снятии которой банкомат может заблокировать операцию

Финансовый эксперт Андрей Бархота заявил, что снятие крупных сумм наличных в банкоматах может привести к блокировке операции. По его оценке, для регионов России порог подозрительной операции начинается со 100 тысяч рублей, а для крупных городов — с 200 тысяч рублей.

В беседе с NEWS.ru Бархота пояснил, что банки рассматривают такие операции как потенциально мошеннические, поскольку обычные клиенты традиционно заказывают крупные суммы в кассе. Эксперт отметил, что еще лет пять-десять назад такие суммы никогда не снимали в банкоматах, за исключением мошенников.

Он добавил, что при попытке снять крупную сумму клиент также рискует столкнуться с отсутствием необходимого объема денег в аппарате, что дополнительно настораживает банки.

Ранее стало известно, что российские банки действительно стали активнее блокировать операции по снятию крупных сумм через банкоматы, предварительно связываясь с клиентом для подтверждения.