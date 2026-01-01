С января вступил в силу закон о профессиональном обучении для не сдавших ГИА

С 1 января 2026 года начал действовать новый федеральный закон, предоставляющий школьникам, не сдавшим государственную итоговую аттестацию (ГИА) после 9 класса, возможность бесплатно получить рабочую профессию и одновременно подготовиться к пересдаче экзамена.

Изменения внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Перечень доступных профессий и список образовательных организаций будут определять региональные власти, которые также смогут предоставлять дополнительную государственную поддержку.

В пояснительной записке к закону отмечалось, что девятиклассники, не сдавшие экзамены, часто теряют почти год в ожидании пересдачи. Этот период решено использовать эффективно, чтобы снизить число подростков, выпадающих из системы образования, дать им возможность получить профессию и быстрее начать трудовую деятельность, а также частично решить проблему кадрового дефицита.

Ранее для получения аттестата выпускнику 9 класса необходимо было успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. При неудаче по более чем двум дисциплинам пересдача была возможна только после 1 сентября текущего года. Новый закон призван сократить этот вынужденный перерыв в образовании и социализации подростков.