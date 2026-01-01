С января в Петербурге действуют закон о комплексном развитии территорий

В Санкт-Петербурге вступил в силу обновленный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Новые правила закрепляют добровольность участия в программе и ограничивают географию предоставления нового жилья.

С 1 января 2026 года в Северной столице вступил в силу обновленный закон о комплексном развитии территорий. Изменения были окончательно утверждены 10 декабря после взаимодействия с общественным штабом.

В обновленную версию закона вошли два положения. Первое касается географии расселения. Теперь новое жилье может предоставляться собственникам только в пределах того же или смежного муниципального образования. Ранее возможность расселения предусматривалась в границах всего города. Если собственник рассматривает вариант в другом районе, для этого потребуется его письменное согласие.

Второе положение предусматривает добровольность участия в программе. Дома, в которых в установленный срок не состоялись общие собрания собственников, включаться в программу не будут. В прежней версии закона включение в таких случаях происходило автоматически.

Напомним, что закон о КРТ в Петербурге был принят в июне 2022 года и вызвал активные общественные дискуссии. Осенью того же года в Смольном предложили приостановить его действие для корректировки. До 1 января 2026 года в городе действовал мораторий на закон.