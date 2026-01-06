После ликвидации возгорания в многоквартирном доме обнаружены тела двух мужчин

В Волосовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения двух тел после пожара в многоквартирном доме.

По данным следствия, 5 января 2026 года после тушения пожара в многоквартирном доме в деревне Клопицы обнаружили тела двух мужчин 57 и 58 лет. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

На место происшествия немедленно выехали руководители следственного отдела, сотрудники полиции и МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.