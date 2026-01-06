За 2025 год в Ленобласти не упразднили ни одного населенного пункта

Ленинградская область сохранила все свои населенные пункты в 2025 году.

За прошедший год в России было упразднено не меньше 266 населенных пунктов, при этом в Ленинградской области не исчез ни один. Об этом сообщил Главред ЛенТВ24 Олег Черных в своем Telegram-канале.

По его оценке, данный показатель свидетельствует о взвешенной демографической политике и успешном развитии экономического потенциала малых городов региона.

Черных сообщил, лидером по числу упраздненных поселений стала Костромская область, на которую пришлось свыше половины всех случаев. Второе место заняла Новгородская область. Их характерной чертой является мелкоселенная система с множеством давно опустевших «бумажных» деревень.

Третье место занял Пермский край. Там, помимо закрытия пустующих деревень, практикуют присоединение небольших поселков к крупным соседям.