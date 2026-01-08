В начале года в Россию через Петербург ввезли тысячи тонн пестицидов

С начала 2025 года под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию России через Санкт-Петербург и Псковскую область ввезено 7 тысяч тонн и 111,7 тысячи литров импортных пестицидов и агрохимикатов.

Основными поставщиками стали Бельгия, Китай, Нидерланды, Индия, Швейцария, Сербия, а также Италия, Венгрия, Франция и Румыния. Все партии прошли отбор проб и лабораторные исследования в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» для подтверждения соответствия требованиям регистрационных свидетельств, сообщили в пресс-службе СЗМУ Россельхознадзора.

После успешного контроля Управление Россельхознадзора разрешило ввоз партий на территорию РФ. Информация о каждой партии вносится в федеральную государственную информационную систему прослеживаемости «Сатурн».