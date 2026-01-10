С городских парковок Петербурга за 10 дней вывезли 2,1 тысячи кубометра снега

Работа городских и перехватывающих парковок в Санкт-Петербурге не была нарушена обильными снегопадами в начале января. За период с 1 по 10 января с их территорий было вывезено свыше 2,1 тысячи кубометров снега.

Расчистка территории автостоянок ведется круглосуточно, при этом основной объем работ выполняется в ночное время, когда загрузка парковок минимальна. Такой график позволяет провести уборку тщательно и минимизировать неудобства для автовладельцев.

Для работы используется мини-погрузчики с универсальным навесным оборудованием, способные работать в разных режимах в зависимости от погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В настоящее время в городе работают 32 автостоянки. Это 18 перехватывающих парковок на 1795 мест и 14 городских на 2061 место. Для повышения эффективности зимней уборки в центре города запустили три пилотные зоны.

Представители Комтранса добавили, что на данных территориях с начала декабря с 00:00 до 07:00 один раз в неделю действует полный запрет на остановку. Круглосуточно убирают снег на конечных остановках общественного транспорта.

За период с 1 по 10 января со 134 отстойно-разворотных площадок было вывезено свыше полутора тысяч кубических метров снега. Для этой работы СПб ГКУ «Организатор перевозок» заключил с подрядными организациями 10 государственных контрактов, задействовав 32 единицы уборочной техники.