Ректор частного вуза предстанет перед судом по делу о нелегальной миграции

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершила расследование уголовного дела в отношении ректора одного из частных вузов города и двух его предполагаемых сообщников. Они обвиняются в организации канала незаконной миграции и легализации преступных доходов.

По версии следствия, участники организованной группы, включая 46-летнего ректора, 53-летнего предпринимателя и уроженца ближневосточного государства с тройным гражданством, искали иностранцев, желавших продлить пребывание в России. Им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, с января 2020 по ноябрь 2024 года по этой схеме были легализованы 501 гражданин из стран дальнего и ближнего зарубежья. Криминальный бизнес принес обвиняемым свыше 40 миллионов рублей, которые были легализованы через мнимые сделки.

Противоправную деятельность пресекли совместно сотрудники ГУ МВД, Пограничного управления ФСБ и УФСБ по региону в ноябре 2024 года. Все фиктивные учебные визы аннулированы, иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга.