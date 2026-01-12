Хоккейный клуб СКА в буллитах обыграл «Ладу» в Тольятти

Выездной матч хоккейного клуба СКА в Тольятти против «Лады» в рамках чемпионата КХЛ завершился победой петербуржцев в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с равным счетом 3:3. У «Лады» шайбы забросили Томаш Юрчо, Никита Сетдиков и Райли Савчук (в большинстве). У СКА отличились Марат Хайруллин, Матвей Поляков и Никита Недопекин. Победный буллит реализовал Брендэн Лайпсик.

После этой победы подопечные Игоря Ларионова занимают седьмое место в западной конференции, набрав 51 очко за 42 проведенных матча. Следующую игру СКА проведет 14 января в Санкт-Петербурге против клуба «Шанхай Дрэгонс».