В аэропорту Пулково начнут тестировать биометрию для посадки на рейсы

В аэропорту Пулково начнется эксперимент по использованию биометрии на всех этапах воздушного путешествия. Технологию также в марте планируют протестировать на железнодорожном транспорте столицы.

В 2026 году в России стартуют пилотные проекты по внедрению биометрических технологий на транспорте. Глава Минтранса Андрей Никитин в разговоре с ТАСС заявил, что первым аэропортом для запуска эксперимента станет Пулково. С марта там начнут тестировать систему, которая будет охватывать весь путь пассажира — от регистрации до посадки на борт самолета. Первой московской площадкой для внедрения может стать аэропорт Шереметьево.

Никитин подчеркнул, что биометрия станет лишь альтернативой традиционному предъявлению документов, и пассажир сохранит право выбора способа идентификации.

На данный момент технологию тестируют на ограниченной группе пользователей. Пилотный запуск на отдельных маршрутах запланирован на 2026 год, после чего будут подведены итоги и принято решение о возможном расширении проекта.