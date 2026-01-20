Русский музей стал самым посещаемым в стране в новогодние праздники

Русский музей второй год подряд подтвердил статус самого посещаемого музея России в период новогодних каникул. За праздничные дни его посетили 208 674 человека, что на 20 процентов больше, чем годом ранее.

Об этом в беседе с «Петербургском дневником» заявила генеральный директор музея Алла Манилова. Она отметила, что каникулы — уникальный период для анализа общероссийского спроса, поскольку в это время резко возрастает число гостей из разных регионов страны. В 2026 году главным проектом музея стала выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света», тогда как в предыдущем году одновременно работали две крупные экспозиции — Карла Брюллова и Виктора Васнецова.

Особый интерес, по словам Маниловой, вызвала выставка «Русская традиция», посвященная национальному культурному коду. Она объединила народные костюмы, ремесленные изделия, классическую живопись и скульптуру. Посетители активно делятся откликами, некоторые меняют традиции семейных праздников, вдохновившись экспозицией.

Также директор отметила рост популярности Михайловского замка, где недавно побывал губернатор Петербургав. Он посетил выставку «Эпоха Императора Александра III и ее наследие» и поддержал концепцию развития замка как центра исторического просвещения.