Петербуржцы жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах и на тротуарах

Жители Санкт-Петербурга продолжают направлять обращения о неубранном снеге и наледи во дворах и на пешеходных зонах.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появляются жалобы на снег и наледь которые никто не убирает. По словам горожан, обслуживающие организации не реагируют на их обращения неделями. Проблемные участки часто находятся рядом с жилыми домами, школами и детскими садами.

Петербуржцы отмечают конкретные опасные места с высоким риском получения травм. Так, один из жителей Авиационной улицы указал, что крыльцо подъезда не очищали с момента последнего снегопада, а его заявки в ЖКС с 16 января остаются без ответа и результата.

На Большом Сампсониевском проспекте у строительного забора остается нерасчищенной узкая пешеходная дорожка. По словам горожан, этим маршрутом ежедневно пользуются дети по дороге в школу. Кроме того, на Крестовском острове ледяная корка под снегом покрывает тротуар между двумя школами. Этот опасный участок уже стал причиной падения ребенка, пишет «Аварийный Петербург».

Жители центральных районов города сообщают о проблемах с уборкой снега. Например, на Васильевском острове высокие сугробы на тротуарах создают непреодолимые препятствия для пожилых людей и родителей с детскими колясками.

Также поступают жалобы на системное отсутствие уборки. Так, на Выборгском шоссе по словам местных жителей люди регулярно получают травмы из-за падений.

Проблемы с уборкой снега остаются актуальными для разных районов Петербурга, создавая сложности для безопасного передвижения.