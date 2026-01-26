Производство молока в Ленобласти выросло на 1,5% по итогам 2025 года

Производство молока в Ленинградской области по итогам прошлого года выросло на 9,8 тысячи тонн.

Главной причиной роста стала рекордная продуктивность коров. Так, общий валовой надой составил 728 тысяч тонн, что на 1,5% превышает показатели предыдущего года.

В среднем по региону от каждой коровы получили 10,2 тысячи килограммов молока, а в 11 передовых хозяйствах этот показатель достиг 13 тысяч килограммов, сообщает allnw.ru.

В правительстве региона объясняют успехи внедрением современных технологий, включая активную селекционную работу и участие в федеральной программе геномной оценки животных.

Отметим, что развитие молочной отрасли ведется в рамках национального проекта. На эти цели область привлекла 3,5 миллиарда рублей государственной поддержки.