Суд допросил обвиняемых в осквернении памятника Блокадному трамваю

В Санкт-Петербургском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об осквернении памятника Блокадному трамваю.

Днем 26 января состоялось третье судебное заседание, в ходе которого сторона защиты допросила подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Инцидент, ставший основанием для возбуждения дела, произошел 27 июля 2025 года. По делу проходят трое мужчин, обвиняемых по двум статьям Уголовного кодекса. Первая — повреждение и осквернение памятника, увековечивающего память погибших в Великой Отечественной, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Второй стала реабилитация нацизма.

Обвинительное заключение утвердили в ноябре 2025 года. Следующее по счету судебное заседание назначено на 17 февраля на 10:00.

На данный момент памятник Блокадному трамваю полностью восстановлен. В январе он был включен в официальную программу мероприятий Горэлектротранса, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда.