Размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году достигнет 963 тысяч рублей

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на второго и последующих детей будет проиндексирован и составит 963 тысячи рублей.

Новые размеры материнского капитала

В текущем году сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет до почти 730 тысяч рублей. Выплата на второго и последующих детей достигнет 963 тысяч рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств.

Повышение осуществляется за счет индексации на уровень инфляции по итогам 2025 года, который составил 5,6%. С учетом этого коэффициента устанавливаются следующие конкретные суммы. Если ребенок родился после 1 февраля 2023 года, семья получит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка.

Сумма капитала на второго ребенка, если на первого выплата не назначалась, составит 974,1 тысячи рублей. Семьи, уже получившие выплату на первенца, при рождении второго ребенка получат доплату в 236,9 тысячи рублей.

Эту же сумму в 974,1 тысячи рублей получат семьи при рождении третьего или последующего ребенка, если они ранее не оформляли маткапитал.

Отдельно индексируются остатки неизрасходованных средств по сертификатам, выданным в прошлые годы. Полная сумма уже использованного капитала пересчету не подлежит.

Порядок получения информации и другие индексируемые выплаты

Актуальный остаток материнского капитала можно проверить несколькими способами. Соответствующую услугу предоставляет портал «Госуслуги». Справку также оформят в клиентской службе Социального фонда в течение 10–15 минут. Данные отображаются на официальном сайте и в мобильном приложении СФР. Выписки в электронной и бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу для оформления расходов.

Помимо материнского капитала, с 1 февраля 2026 года индексация коснется около 40 социальных пособий. Их будут перечислять исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». Среди детских выплат вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, которое составит 28,4 тысячи рублей.

При усыновлении братьев, сестер или ребенка с инвалидностью выплата увеличится до 217,3 тысячи рублей. Также проиндексируют ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплату беременной жене военнослужащего по призыву и пособие на ребенка такого военнослужащего.