Разнообразие физической активности может послужить ключом к долголетию

Ученые выяснили, что для продления жизни важно разнообразие физической активности, а не только ее общий объем. При этом даже минимальные, но регулярные улучшения в режиме сна, питании и движении могут серьезно повлиять на долголетие.

Разнообразие важнее объема

Исследователи указывают на ошибочность подхода, основанного лишь на общем времени физических нагрузок. Проанализировав данные свыше 110 тысяч человек за 30 лет, ученые установили, что ключевым фактором снижения риска преждевременной смерти является разнообразие активности. Их работа была опубликована в научном журнале BMJ Medicine.

Лучшие результаты показали люди, регулярно сочетавшие аэробные тренировки, силовые упражнения и повседневную активность вроде работы в саду, по сравнению с теми, кто уделял то же время одному виду спорта.

Специалисты поясняют, что такой комплексный режим, имитирующий естественную двигательную активность, представляет собой устойчивую и эффективную долгосрочную стратегию.

Минимальные изменения для ощутимого результата

Исследователи также установили, что добавление всего пяти минут сна, двух минут интенсивной или умеренной физической активности и нескольких столовых ложек овощей в день теоретически может увеличить продолжительность жизни на один год для людей с нездоровыми привычками.

Ведущий автор работы Николас Коэмель отметил, что совокупность незначительных улучшений создает серьезный эффект, а такие небольшие обещания себе легче выполнять в долгосрочной перспективе.

Оптимальные комбинации для здоровья и долголетия

Ученые определили конкретные пороговые значения, связанные с максимальной пользой. Анализ показал, что наибольшее снижение риска смерти достигается при уровне активности около 20 метаболических эквивалентов в неделю, что эквивалентно нескольким часам умеренных нагрузок. Превышение этого объема не давало серьезного дополнительного преимущества. Люди, которые спали от семи до восьми часов в сутки, занимались физической активностью свыше 40 минут в день и придерживались качественного рациона потенциально могли увеличить продолжительность здоровой жизни более чем на девять лет.

Авторы исследования сообщают, что для достижения четырех дополнительных лет жизни без серьезных заболеваний достаточно добавить 24 минуты сна, около четырех минут упражнений и дополнительную порцию овощей и цельнозерновых продуктов в день.