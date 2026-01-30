Клиенты бьюти-салонов подделывают чеки об оплате с помощью ИИ

Владельцы салонов красоты в России начали фиксировать случаи мошенничества со стороны клиентов. Посетители используют поддельные чеки об оплате, созданные с помощью приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщил владелец одной из сетей салонов Дмитрий Лавров, подобные инциденты среди его коллег происходят минимум несколько раз в месяц. По его словам, схема не нова и часто связана с переводом денег. Мошенники могут написать администратору от имени собственника салона с просьбой перевести средства из кассы.

В беседе с 360.ru Лавров подчеркнул, что для предотвращения обмана необходимо всегда проверять фактическое поступление денег на счёт.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов добавил, что такая тактика чаще применяется в небольших салонах. Именно там владельцы иногда сами предлагают клиентам нестандартные варианты оплаты.

В этом случае перевода на карту клиент вводит данные получателя и показывает сгенерированный скриншот, имитирующий подтверждение платежа. Аналитик подчеркнул, что существует множество приложений, позволяющих легко создавать подобные изображения. Трудоемкость процесса невысока, поэтому подделки можно делать даже с помощью обычных графических редакторов в смартфоне.