Дельта реки в Южной Африке заняла особое место в сердце принца Гарри

Принц Гарри назвал дельту Окаванго в Африке своим «вторым домом» в предисловии к новой документальной книге. Герцог Сассекский связал любовь к этому региону с наследием своей матери, принцессы Дианы.

Личная связь с континентом

В предисловии к документальной книге исследователя Стива Бойса «Окаванго и источник жизни» принц Гарри подробно описал свою многолетнюю связь с Африкой. Герцог Сассекский охарактеризовал дельту Окаванго как место, которое он считает своим вторым домом на протяжении свыше четверти века. Он отметил, что этот регион представляет для него возможность отвлечься от повседневности и оценить величие природы.

Гарри подчеркнул уникальность этой экосистемы, где обитает крупнейшая в мире популяция слонов. По его словам, такие места расширяют сознание и служат ключом к пониманию происхождения человечества и векторов его будущего развития.

Семейное наследие и благотворительность

Отдельное внимание в своем тексте принц Гарри уделил наследию своей матери, принцессы Дианы. Он напомнил о ее знаменитом визите в Анголу в 1997 году, когда она прошла через разминированное минное поле недалеко от одного из истоков Окаванго, сообщает The Mirror.

Гарри назвал это решение поворотным моментом в международной борьбе с противопехотными минами. Сам герцог является давним сторонником благотворительной организации HALO Trust, занимающейся разминированием, продолжая дело, которому уделяла внимание его мать Диана.

Он также отметил, что его первая поездка в Африку в подростковом возрасте положила начало глубокой личной связи с континентом. Впоследствии эта связь проявилась в ряде благотворительных инициатив и частных визитов, включая поездку в Ботсвану в 2016 году с его будущей женой Меган Маркл.

Экологический контекст

Предисловие герцога Сассекского содержит не только личные воспоминания, но и четкий экологический посыл. Гарри напрямую связал ценность таких регионов, как дельта Окаванго, с глобальными вызовами. Он указал на необходимость ценить, сохранять и защищать последние нетронутые экосистемы в условиях климатического кризиса и массового вымирания видов.

По мнению принца, это критически важно для коллективного выживания человечества. Книга, к которой он написал вступление, содержит более ста фотографий и карт, иллюстрирующих первозданную дикую природу региона, и рассказывает о работе исследователей, нацеленных на ее сохранение.